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"Ахмат" уже не сила - 128 бригада ликвидировала возле Роботино командира-московита

«Ахмат» уже не сила — 128 бригада ликвидировала возле Роботино командира-московита

10 мар 2024, 21:02
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Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ліквідували одного з командирів ворожого підрозділу «Ахмат» поблизу Роботиного.


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За даними ЗМІ, один із пілотів БпЛА на напрямку Роботиного отримав наказ слідкувати за ворожим багі, у якому виявився командир батальйону «Ахмат».

У коментарі УП пресофіцер 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас уточнив, що одного з командирів «Ахмата» ліквідували кілька днів тому поблизу Роботиного на окупованій території. Його прізвище невідоме, як і те, якого саме рівня цей командир.

Источник: Ракурс


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