"Ахмат" вже не сила - 128 бригада ліквідувала біля Роботиного командира-московита

https://racurs.ua/ua/n193197-ahmat-vje-ne-syla-128-brygada-likviduvala-bilya-robotynogo-komandyra-moskovyta-video.html

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Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ліквідували одного з командирів ворожого підрозділу «Ахмат» поблизу Роботиного.

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За даними ЗМІ, один із пілотів БпЛА на напрямку Роботиного отримав наказ слідкувати за ворожим багі, у якому виявився командир батальйону «Ахмат».

У коментарі УП пресофіцер 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас уточнив, що одного з командирів «Ахмата» ліквідували кілька днів тому поблизу Роботиного на окупованій території. Його прізвище невідоме, як і те, якого саме рівня цей командир.