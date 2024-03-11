рф направила «Шахеды» на Харьков, были попадания. Фото:

https://racurs.ua/n193202-shahedy-atakovali-harkov-zafiksirovano-tri-popadaniya-video.html

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Російські окупанти вночі 11 березня здійснили атаку на Харків за допомогою ударних БПЛА.

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Був зафіксований приліт «Шахеда» на території Слобідського району міста, були пошкоджені житлові будівлі. На цивільному об'єкті внаслідок ворожої атаки була пожежа, проте вогонь вже приборкали. Представники ДСНС та рятувальники обходять кількаповерхову будівлю та розбирають завали. Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Поліція Харківської області повідомила, що були зафіксовані три влучання ворожих БПЛА. Через прильоти виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Пошкоджена багатоповерхівка, адміністративні будівлі, житлові будинки та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 10 березня російські окупанти обстріляли територію оздоровчого табору в Харківській області. Внаслідок цього горів мікроавтобус та було пошкоджено одну господарчу споруду. На щастя, ніхто не постраждав.