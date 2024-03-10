На Харківщині рашисти обстріляли оздоровчий табір

Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу, фото: Олег Синєгубов
На Харківщині рашисти обстріляли оздоровчий табірhttps://racurs.ua/ua/n193181-na-harkivschyni-rashysty-obstrilyaly-ozdorovchyy-tabir.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 березня, о 00.05 обстріляли територію оздоровчого табору.
.
В результаті горів мікроавтобус та було пошкоджено одну господарчу споруду. Без постраждалих. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов,
Загалом артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Гатище, Бочкове, Бударки, Дворічна, Синьківка. Також ворог завдав авіаударів по населених пунктах Гранів і Синьківка.
9 березня зафіксовані такі випадки:
- о 19.44 у селі Липці Харківського району відбувся ворожий обстріл, постраждалих немає;
- о 18.00 у селі Волохівка Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік;
- о 16.43 у селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу горіли три приватні будинки. Без жертв;
- о 15.04 внаслідок обстрілу міста Вовчанська горів торговельний павільйон. Без постраждалих;
- о 11.47 у селі Нечволодівка Куп’янського району відбувся ворожий обстріл. Без постраждалих.
Загрузка...