На Харківщині рашисти обстріляли оздоровчий табір

Наслідки російського обстрілу, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n193181-na-harkivschyni-rashysty-obstrilyaly-ozdorovchyy-tabir.html

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Російські загарбники сьогодні, 10 березня, о 00.05 обстріляли територію оздоровчого табору.

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В результаті горів мікроавтобус та було пошкоджено одну господарчу споруду. Без постраждалих. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов,

Загалом артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Гатище, Бочкове, Бударки, Дворічна, Синьківка. Також ворог завдав авіаударів по населених пунктах Гранів і Синьківка.

9 березня зафіксовані такі випадки: