Массированная атака дронов произошла ночью на Одесскую область. Фото:

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Масовану атаку дронів на Одеську область відбивали українські військові.

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Вночі 11 березня російські загарбники атакували Одесу та область ударними БПЛА типу Shahed. Ворожі безпілотники хвилями заходили з акваторії Чорного моря. Роботу протиповітряної оборони ускладнювали складні маневри «Шахедів» між житлових та промислових кварталів. Про це Сили оборони Півдня повідомили у Telegram.

Захисникам вдалося збити 10 баражуючих безпілотних, але уникнути влучань не вдалось уникнути. Був приліт в інфраструктурний об'єкт в Одеському районі, що призвело до пошкодження адміністративних будівель.

Ударна хвиля вибила скління приватних будинків навколо, а уламки поруйнували господарчі споруди. За попередніми даними люди не постраждали.

Нагадаємо, армія росії у ніч на 11 березня атакувала Харків безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Було зафіксовано влучання трьох БПЛА у землю поряд з адмінбудівлями в Слобідському районі. Також були пошкоджені житлові будинки.