Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Масована атака дронів відбулася вночі на Одеську область. Фото:

Одещина пережила масовану атаку дронів, але є руйнування

11 бер 2024, 09:19
999

Масовану атаку дронів на Одеську область відбивали українські військові.


.

Вночі 11 березня російські загарбники атакували Одесу та область ударними БПЛА типу Shahed. Ворожі безпілотники хвилями заходили з акваторії Чорного моря. Роботу протиповітряної оборони ускладнювали складні маневри «Шахедів» між житлових та промислових кварталів. Про це Сили оборони Півдня повідомили у Telegram.

Захисникам вдалося збити 10 баражуючих безпілотних, але уникнути влучань не вдалось уникнути. Був приліт в інфраструктурний об'єкт в Одеському районі, що призвело до пошкодження адміністративних будівель.

Ударна хвиля вибила скління приватних будинків навколо, а уламки поруйнували господарчі споруди. За попередніми даними люди не постраждали.

Нагадаємо, армія росії у ніч на 11 березня атакувала Харків безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Було зафіксовано влучання трьох БПЛА у землю поряд з адмінбудівлями в Слобідському районі. Також були пошкоджені житлові будинки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів