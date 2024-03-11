ГУР показало освобождение платформы «Таврида» в Черном море. Фото:

https://racurs.ua/n193212-unikalnye-kadry-osvobojdeniya-chernomorskoy-platformy-tavrida-pokazalo-gur.html

Ракурс

Деталі операції «Вишки Бойка», коли було звільнено платформу «Таврида» в Чорному морі, розкрили в ГУР.

.

Звільнення цієї платформи українським воїнам вдалося не з першої спроби. Однак українські специ врешті-решт здобули важливі трофеї та розвіддані. Під час операції використовувались не тільки технічні засоби, але й особисті навички бійців. Про це 11 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Перед спецами з ГУР стояли дві величезні перешкоди у вигляді інженерних загороджень й російської авіації. У розвідників були три відправні точки, з яких вони могли відправлятись на виконання цієї задачі. Ці точки постійно змінювалися, що росіяни не знали, звідки стартує операція.

Деталі спецоперації та унікальні кадри зі звільнення чорноморської платформи «Таврида» опублікували в мережі.

Нагадаємо, росія окупувала «вишки Бойка» у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш». Україна повернула їх під контроль у вересні минулого року, однак зону в районі платформ можна вважати «сірою», оскільки там діє російська авіація.