У ВМС розказали деталі спецоперації взяття під контроль «вишок Бойка»

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У ВМС розказали деталі спецоперації взяття під контроль «вишок Бойка».

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Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС понад рік повністю контролюють частину Чорного моря, де встановлені так звані «вишки Бойка».

За словами речника ВМС ЗСУ, російські військові кораблі припинили туди заходити після того, як вдалося потопити корабель «Василь Бех». «Але не можна було включати, що туди може зайти якась диверсійна група»

Найскладніше було дістатися до «вишок» туди на гумових човнах. Українські спецпризначенці ризикували життям, адже окрім загрози висадки диверсійних груп з малих човнів на «вишки Бойка», існувала також небезпека з повітря.

Дістатися на таку відстань, на гумових човнах — це реально треба бути дуже крутими хлопцями, якими гурівці і є, — розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, зону в районі платформ можна вважати"сірою", оскільки там діє російська авіації.

Про те, що Україна повернула під контроль «вишки Бойка» — газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі, — повідомили 11 вересня в ГУР.

Як зазначається, росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Наприкінці серпня британська розвідка повідомляла, що за «вишки Бойка» йдуть бої. Повідомлення про удари військ ЗСУ по них надходять з червня минулого року.