В международную телеверсию «Оскара» не включили победу «20 дней в Мариуполе»

https://racurs.ua/n193231-v-mejdunarodnuu-televersiu-oskara-ne-vkluchili-pobedu-20-dney-v-mariupole.html

Ракурс

У міжнародну телеверсію «Оскар» не включили перемогу «20 днів у Маріуполі».

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На телеканалі Суспільне Культура сьогодні о 20.30 був запланований показ скороченої версії церемонії «Оскар», однак після отримання матеріалів від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів та деяких інших категорій там немає.

Команда «Суспільного» висловила обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited та, замість скороченої версії, для українських глядачів показує повну версію, що була в прямому ефірі телеканалу «Суспільне Культура» в ніч з 10 на 11 березня.

Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію «Оскар». Режисер Мстислав Чернов у своїй промові сказав, що він «хотів би, щоб цей фільм ніколи не довелося знімати».