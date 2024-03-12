Падение российского самолета, скриншот видео

https://racurs.ua/n193243-v-rossii-zagorelsya-i-upal-il-76-video.html

Ракурс

У російському Іваново сьогодні, 12 березня, загорівся і впав літак. Попередньо, це військовий Іл-76.

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Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

За словами очевидців, літак впав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік аеродрому, виникла пожежа. На борту літака було 12 людей.

Згодом у міноборони рф заявили, що у літака під час зльоту спалахнув один із двигунів. На борту було 15 осіб — семеро пасажирів і вісім членів екіпажу.

На одному з відео помітно, як у літака відпадає двигун.