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Ракурс
Падіння російського літака, скріншот відео

У росії загорівся і впав Іл-76 (ВІДЕО)

12 бер 2024, 12:43
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У російському Іваново сьогодні, 12 березня, загорівся і впав літак. Попередньо, це військовий Іл-76.


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Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

За словами очевидців, літак впав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік аеродрому, виникла пожежа. На борту літака було 12 людей.

Згодом у міноборони рф заявили, що у літака під час зльоту спалахнув один із двигунів. На борту було 15 осіб — семеро пасажирів і вісім членів екіпажу.

На одному з відео помітно, як у літака відпадає двигун.

Джерело: Ракурс


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