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Последствия российского обстрела Запорожья, фото: Запорожская областная прокуратура
В пригороде Запорожья из-за российских обстрелов погиб мирный житель (ФОТО)https://racurs.ua/n193248-v-prigorode-zaporojya-iz-za-rossiyskih-obstrelov-pogib-mirnyy-jitel-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 11 березня, здійснили обстріл території Степненської сільської громади Запорізької області.
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В результаті загинув місцевий мирний житель. Також вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.
За попередньою інформацією, ворог використав ракети типу «Іскандер-М», — вказано в повідомленні.
Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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