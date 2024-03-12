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Последствия российского обстрела Запорожья, фото: Запорожская областная прокуратура

В пригороде Запорожья из-за российских обстрелов погиб мирный житель (ФОТО)

12 мар 2024, 15:04
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Російські загарбники вчора, 11 березня, здійснили обстріл території Степненської сільської громади Запорізької області.


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В результаті загинув місцевий мирний житель. Також вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, ворог використав ракети типу «Іскандер-М», — вказано в повідомленні.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Запорізька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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