Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Запорізька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n193248-u-peredmisti-zaporijjya-cherez-rosiyskyy-obstril-zagynuv-myrnyy-jytel-foto.html

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Російські загарбники вчора, 11 березня, здійснили обстріл території Степненської сільської громади Запорізької області.

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В результаті загинув місцевий мирний житель. Також вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, ворог використав ракети типу «Іскандер-М», — вказано в повідомленні.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).