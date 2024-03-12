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Уничтожение российского «шахеда», скриншот видео
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Українські прикордонники знищили в небі над Миколаївщиною один із російських безпілотників типу «Шахед», котрі атакували Україну.
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Відповідне відео сьогодні, 12 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Однією вбивчою «балалайкою» менше: минулої ночі прикордонники знищили ворожий «шахед» в небі над Миколаївщиною, — вказано в описі відео.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські загарбники здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши 22 безпілотники типу Shahed, 17 з яких були збиті силами та засобами протиповітряної оборони.
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