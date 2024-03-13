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В Сумах россияне попали "шахедом" в пятиэтажку, разрушены 15 квартир, есть погибшие
В Сумах россияне попали «шахедом» в пятиэтажку, разрушены 15 квартир, есть погибшие (ФОТО)https://racurs.ua/n193270-v-sumah-rossiyane-popali-shahedom-v-pyatietajku-razrusheny-15-kvartir-est-pogibshie-foto.htmlРакурс
У Сумах в ніч на 13 березня у п’ятиповерхівку влучив російський дрон Shahed. Близько 15 квартир зруйновані, ще 15 пошкоджені. Є загиблі, кількість жертв уточнюється. З-під завалів врятували десятьох людей.
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Тим часом кількість постраждалих від ракетного удару по Кривому Розі увечері 12 березня зросла до 44. У важкому стані перебувають вісім людей, серед яких три дитини. Наймолодшим постраждалим два та одинадцять місяців. Загинули три людини.
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