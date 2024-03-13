У Сумах росіяни влучили "шахедом" у п’ятиповерхівку, зруйновано 15 квартир, є загиблі

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У Сумах в ніч на 13 березня у п’ятиповерхівку влучив російський дрон Shahed. Близько 15 квартир зруйновані, ще 15 пошкоджені. Є загиблі, кількість жертв уточнюється. З-під завалів врятували десятьох людей.

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Тим часом кількість постраждалих від ракетного удару по Кривому Розі увечері 12 березня зросла до 44. У важкому стані перебувають вісім людей, серед яких три дитини. Наймолодшим постраждалим два та одинадцять місяців. Загинули три людини.