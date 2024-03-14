Российская ДРГ пыталась прорваться в Херсон. Фото:

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Ракурс

Російські диверсанти намагалися прорватися у Херсон з лівого берега Дніпра.

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У ніч на середу, 13 березня, Сили оборони зірвали розвідувальну місію ворогів, які на човні спробували переплисти Дніпро та висадитися на правому березі в районі Антонівського мосту в обласному центрі. Про це Сили оборони Півдня України повідомили в Telegram.

Українські військові щільним вогнем змусили ворога утікати на лівий берег. При цьому противник втратив чверть своєї спроможності та наповненності.

Наші підрозділи надійно тримають оборону правого берега, а ворог у спробі здобути псевдо-перемогу до псевдо-виборів готовий втрачати, брехати, ганьбитися і гинути, аби задовольнити амбіції диктатора, — зазначили в командуванні.

Нагадаємо, 7 березня російська ДРГ намагалася прорватися у Сумську області. Бійці Державної прикордонної служби у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони рф. По ворогу одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів й змусили його відійти.