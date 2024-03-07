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Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині. Фото: ДПСУ
Прикордонники вибили російську ДРГ з Сумщиниhttps://racurs.ua/ua/n193085-prykordonnyky-vybyly-rosiysku-drg-z-sumschyny.htmlРакурс
Українські прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині.
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Уночі, 7 березня, бійці ДПСУ у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони росії. По ворогу одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Telegram.
Зазначається, що росіяни відступили після збройної сутички. Зараз уточняються втрати загарбників.
Нагадаємо, 3 лютого російські диверсанти намагалися здійснити прорив на до Глухівської громади Сумської області. Бійці тероборони зупинили російську ДРГ. Бій тривав півтори години, але врешті-решт росіяни змушені були тікати додому.
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