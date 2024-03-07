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Ракурс
Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині. Фото: ДПСУ

Прикордонники вибили російську ДРГ з Сумщини

7 бер 2024, 10:49
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Українські прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині.


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Уночі, 7 березня, бійці ДПСУ у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони росії. По ворогу одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Telegram.

Зазначається, що росіяни відступили після збройної сутички. Зараз уточняються втрати загарбників.

Нагадаємо, 3 лютого російські диверсанти намагалися здійснити прорив на до Глухівської громади Сумської області. Бійці тероборони зупинили російську ДРГ. Бій тривав півтори години, але врешті-решт росіяни змушені були тікати додому.

Джерело: Ракурс


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