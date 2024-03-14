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Ракурс
ССО уничтожили российских диверсантов на Юге. Фото:

Оккупанты хотели заминировать водоемы — по врагу отработали ССО (ВИДЕО)

14 мар 2024, 13:49
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Сили спеціальних операцій завдали російським загарбникам втрат на одному з напрямків.


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Під час проведення розвідки з повітря оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни. Також там дислокував російський підрозділ. Про це командування Сил спецоперацій 14 березня повідомило у Facebook.

З’ясувалося, що ворог хотів планував замінувати водойми в одному з населених пунктів на Південному напрямку. Однак росіян знищили за допомогою ударних БПЛА.

Нагадаємо, 13 березня бійці 73-го морського центру ССО виявили на фронті будівлю зі скупченням антен для FPV-дронів, камерою спостереження та станцією РЕБ. Також там був розташований комплекс дистанційного відеоспостереження «Муром-М». По ворогу відпрацювали за допомогою ударних безпілотників.

Источник: Ракурс


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