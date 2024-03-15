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Еврокомиссия выделяет полмиллиарда евро для наращивания производства боеприпасов
Еврокомиссия выделяет полмиллиарда евро для наращивания производства боеприпасовhttps://racurs.ua/n193360-evrokomissiya-vydelyaet-polmilliarda-evro-dlya-naraschivaniya-proizvodstva-boepripasov.htmlРакурс
500 млн євро виділила Єврокомісія на виробництво боєприпасів із загального бюджету у два мільярди євро на зміцнення оборонної індустрії Союзу.
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Про це 15 березня повідомила пресслужба Європейської комісії.
Очікується, що це дасть змогу європейській оборонній промисловості збільшити потужності з виробництва боєприпасів до двох мільйонів снарядів на рік до кінця 2025 року.
Нагадаємо, 13 березня посли ЄС підтримали виділення 5 млрд євро на військову допомогу Україні.
Гроші перерахують до Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні, повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.
Там додали, що Євросоюз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні та «гарантувати, що вона отримає військове обладнання, необхідне для самозахисту».
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