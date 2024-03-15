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Ракурс
Боеприпас времен Второй мировой войны привел к гибели трех человек, фото: «Дніпро TV»

На Волыни трое мужчин погибли в результате взрыва в лесу снаряда Второй мировой

15 мар 2024, 16:29
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У Волинській області вчора, 14 березня, внаслідок вибуху снаряда часів Другої світової війни у лісі поблизу села Колпитів Володимирського району загинули троє людей.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

Зазначається, що вчора до поліції надійшло повідомлення від жительки району про те, що двоє братів її чоловіка разом із односельцем пішли у ліс з металошукачем та не повернулися.

Під час опрацювання повідомлення, у лісі поблизу села Колпитів, поліцейські виявили мертвими трьох місцевих жителів. Загиблим 27, 35 та 38 років. Попередньо, волиняни загинули внаслідок здетонування снаряда часів Другої світової війни, — вказано в повідомленні.

На місці трагедії були виявлені ще приблизно півсотні таких боєприпасів, здійснюються заходи щодо їх вилучення.

Відомості за цим фактом внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб із додатковою відміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу. Поліцейські з’ясують обставини трагедії.

Источник: Ракурс


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