Рашисты расселят «вагнеровцев» в беларуси, фото: «Рубрика»

https://racurs.ua/n193366-doma-dlya-rasseleniya-vagnerovcev-stroyat-v-belarusi-cns.html

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У білорусі зводять житло для терористів з розформованого «вагнеру», які залишилися на території країни.

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Про це сьогодні, 15 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.