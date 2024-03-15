Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты расселят «вагнеровцев» в беларуси, фото: «Рубрика»
Дома для расселения «вагнеровцев» строят в беларуси — ЦНСhttps://racurs.ua/n193366-doma-dlya-rasseleniya-vagnerovcev-stroyat-v-belarusi-cns.htmlРакурс
У білорусі зводять житло для терористів з розформованого «вагнеру», які залишилися на території країни.
.
Про це сьогодні, 15 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Дев’ятиповерховий будинок зводять у населеному пункті Цель, біля якого розташований полігон, де свого часу перебували терористи з «вагнер». Наразі там залишилось до 300 бойовиків, які займаються навчанням військовослужбовців білорусі, — зазначають у ЦНС з посиланням на отриману від місцевих жителів інформацію. — Тим часом військові намети в таборі в районі села Цель продовжують розбирати і вивозити.
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...