Рашисти розселять «вагнерівців» у білорусі, фото: «Рубрика»

https://racurs.ua/ua/n193366-budynky-dlya-rozselennya-vagnerivciv-buduut-u-bilorusi-cns.html

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У білорусі зводять житло для терористів з розформованого «вагнеру», які залишилися на території країни.

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Про це сьогодні, 15 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.