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У білорусі зводять житло для терористів з розформованого «вагнеру», які залишилися на території країни.
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Про це сьогодні, 15 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Дев’ятиповерховий будинок зводять у населеному пункті Цель, біля якого розташований полігон, де свого часу перебували терористи з «вагнер». Наразі там залишилось до 300 бойовиків, які займаються навчанням військовослужбовців білорусі, — зазначають у ЦНС з посиланням на отриману від місцевих жителів інформацію. — Тим часом військові намети в таборі в районі села Цель продовжують розбирати і вивозити.
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