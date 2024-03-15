Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского ракетного удара по Харьковщине, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты ударили «Искандером» по Золочеву на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n193372-rashisty-udarili-iskanderom-po-zolochevu-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 15 березня, завдали ракетного удару по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області.
.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Удар було завдано близько 16.20. За попередньою інформацією, рашисти застосували ракету «Іскандер-М».
Влучання сталося на територію місцевої лікарні. В результаті пошкоджень зазнали:
- одноповерховий гуртожиток;
- пункт дислокації автомобілів швидкої допомоги;
- будівля клубу;
- гаражі.
Відбулося загоряння чотирьох автомобілів швидкої допомоги, два з яких згоріли повністю, а також трьох легкових автівок, — зазначають у прокуратурі.
Люди не постраждали.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...