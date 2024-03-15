Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Харьковщине, фото: Харьковская областная прокуратура

Рашисты ударили «Искандером» по Золочеву на Харьковщине (ФОТО)

15 мар 2024, 21:30
999

Російські загарбники сьогодні, 15 березня, завдали ракетного удару по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області.


.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Удар було завдано близько 16.20. За попередньою інформацією, рашисти застосували ракету «Іскандер-М».

Влучання сталося на територію місцевої лікарні. В результаті пошкоджень зазнали:

  • одноповерховий гуртожиток;
  • пункт дислокації автомобілів швидкої допомоги;
  • будівля клубу;
  • гаражі.

Відбулося загоряння чотирьох автомобілів швидкої допомоги, два з яких згоріли повністю, а також трьох легкових автівок, — зазначають у прокуратурі.

Люди не постраждали.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров