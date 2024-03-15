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Російські загарбники сьогодні, 15 березня, завдали ракетного удару по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Удар було завдано близько 16.20. За попередньою інформацією, рашисти застосували ракету «Іскандер-М».
Влучання сталося на територію місцевої лікарні. В результаті пошкоджень зазнали:
- одноповерховий гуртожиток;
- пункт дислокації автомобілів швидкої допомоги;
- будівля клубу;
- гаражі.
Відбулося загоряння чотирьох автомобілів швидкої допомоги, два з яких згоріли повністю, а також трьох легкових автівок, — зазначають у прокуратурі.
Люди не постраждали.
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