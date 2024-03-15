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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

Рашисти вдарили «Іскандером» по Золочеву на Харківщині (ФОТО)

15 бер 2024, 21:30
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Російські загарбники сьогодні, 15 березня, завдали ракетного удару по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Удар було завдано близько 16.20. За попередньою інформацією, рашисти застосували ракету «Іскандер-М».

Влучання сталося на територію місцевої лікарні. В результаті пошкоджень зазнали:

  • одноповерховий гуртожиток;
  • пункт дислокації автомобілів швидкої допомоги;
  • будівля клубу;
  • гаражі.

Відбулося загоряння чотирьох автомобілів швидкої допомоги, два з яких згоріли повністю, а також трьох легкових автівок, — зазначають у прокуратурі.

Люди не постраждали.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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