Наслідки російського ракетного удару по Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 15 березня, завдали ракетного удару по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Удар було завдано близько 16.20. За попередньою інформацією, рашисти застосували ракету «Іскандер-М».

Влучання сталося на територію місцевої лікарні. В результаті пошкоджень зазнали:

одноповерховий гуртожиток;

пункт дислокації автомобілів швидкої допомоги;

будівля клубу;

гаражі.

Відбулося загоряння чотирьох автомобілів швидкої допомоги, два з яких згоріли повністю, а також трьох легкових автівок, — зазначають у прокуратурі.

Люди не постраждали.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).