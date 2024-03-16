Армия рф дестабилизирует украинскую оборону и готовится к новому наступлению летом — ISW

https://racurs.ua/n193381-armiya-rf-destabiliziruet-ukrainskuu-oboronu-i-gotovitsya-k-novomu-nastupleniu-letom-isw.html

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Росіяни намагаються дестабілізувати українські оборонні лінії та готуються до нового наступу влітку 2024 року.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що надання західної безпекової допомоги, вірогідно, відіграватиме вирішальну роль у здатності України утримати територію зараз і відбити нові російські наступальні зусилля в найближчі місяці. Про це Інститут написав у черговому звіті за 15 березня.

На думку експертів зараз російські війська продовжуватимуть використовувати переваги, які надає володіння ініціативою на всьому театрі бойових дій, для динамічного перерозподілу своїх наступальних зусиль цієї весни та влітку, ймовірно, в надії використати можливі українські вразливі місця.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російські окупанти залучають тактичні та оперативні резерви з метою підтримувати та нарощувати наступальні операції на сході України, доки українці не отримали допомоги Заходу.

Українські військові оглядачі зазначають, що багато цих резервів призначені для використання передбачуваного російського прориву української оборони, а не обов’язково для підтримки поточних російських наступальних операцій, спрямованих проти стабілізації оборонних позицій України.

Але російські війська все ще мають відповідні резерви для подальшої інтенсифікації наступальних операцій, але ці резерви, ймовірно, будуть недостатніми для того, щоб окупантам дозволити зруйнувати українську оборону.