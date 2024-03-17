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Российские ДРГ пытались попасть на Сумщину, фото: ГПСУ
Три вражеских ДРГ пытались проникнуть вглубь Сумщины — ГПСУhttps://racurs.ua/n193419-tri-vrajeskih-drg-pytalis-proniknut-vglub-sumschiny-gpsu.htmlРакурс
На Сумщині ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися пробратися вглиб України, їм завадили прикордонники спільно з бійцями Сил оборони.
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Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Йдеться про три випадки:
- у першому прикордонники виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій;
- в інших двох випадках прикордонники спільно із ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.
Для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів ДПСУ, НГУ та ЗСУ, залучено артилерійський та мінометний розрахунки, — зазначають у відомстві. — В усіх трьох випадках — плани противника зірвано, ворог відійшов назад.
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