На Сумщині ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися пробратися вглиб України, їм завадили прикордонники спільно з бійцями Сил оборони.

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Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Йдеться про три випадки:

Для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів ДПСУ, НГУ та ЗСУ, залучено артилерійський та мінометний розрахунки, — зазначають у відомстві. — В усіх трьох випадках — плани противника зірвано, ворог відійшов назад.