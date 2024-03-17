Російські ДРГ намагалися потрапити на Сумщину, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n193419-try-voroji-drg-namagalysya-probratysya-vglyb-sumschyny-dpsu.html

Ракурс

На Сумщині ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися пробратися вглиб України, їм завадили прикордонники спільно з бійцями Сил оборони.

.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Йдеться про три випадки:

у першому прикордонники виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій;

в інших двох випадках прикордонники спільно із ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.