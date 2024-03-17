Ракурсhttps://racurs.ua/
Три жены и трое детей — нарушитель предоставил фальшивые документы во время пересечения границы
Три жены и трое детей — нарушитель показал на границе фальшивые документы (ФОТО)https://racurs.ua/n193423-tri-jeny-i-troe-detey-narushitel-pokazal-na-granice-falshivye-dokumenty-foto.htmlРакурс
Порушник україно-словацького кордону надав фальшиві документи під час перетину кордону — відповідно до них у нього три дружини та троє дітей.
.
Чоловік прямував до Словаччини рейсовим автобусом, і на контроль разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон надав три свідоцтва про народження дітей — громадян Таджикистану. Він повідомив, що за національністю таджик та до приїзду в Україну проживав у Таджикистані.
Там має двох дружин, від яких у нього троє дітей. У 2022 році приїхав до Києва та після одруження з українкою набув громадянства України.
Під час перевірки у свідоцтвах про народження «його» дітей прикордонники виявили підробки. Оригінальні дані у документах витравили хімічною речовиною, а зверху нанесли новий текст.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...