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Ракурс
Три дружини та троє дітей - порушник надав фальшиві документи під час перетину кордону

Три дружини та троє дітей — порушник показав на кордоні фальшиві документи

17 бер 2024, 15:54
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Порушник україно-словацького кордону надав фальшиві документи під час перетину кордону — відповідно до них у нього три дружини та троє дітей.


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Чоловік прямував до Словаччини рейсовим автобусом, і на контроль разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон надав три свідоцтва про народження дітей — громадян Таджикистану. Він повідомив, що за національністю таджик та до приїзду в Україну проживав у Таджикистані.

Там має двох дружин, від яких у нього троє дітей. У 2022 році приїхав до Києва та після одруження з українкою набув громадянства України.

Під час перевірки у свідоцтвах про народження «його» дітей прикордонники виявили підробки. Оригінальні дані у документах витравили хімічною речовиною, а зверху нанесли новий текст.

Джерело: Ракурс


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