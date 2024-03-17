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Три дружини та троє дітей - порушник надав фальшиві документи під час перетину кордону
Три дружини та троє дітей — порушник показав на кордоні фальшиві документиhttps://racurs.ua/ua/n193423-try-drujyny-ta-troie-ditey-porushnyk-nadav-falshyvi-dokumenty-pid-chas-peretynu-kordonu.htmlРакурс
Порушник україно-словацького кордону надав фальшиві документи під час перетину кордону — відповідно до них у нього три дружини та троє дітей.
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Чоловік прямував до Словаччини рейсовим автобусом, і на контроль разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон надав три свідоцтва про народження дітей — громадян Таджикистану. Він повідомив, що за національністю таджик та до приїзду в Україну проживав у Таджикистані.
Там має двох дружин, від яких у нього троє дітей. У 2022 році приїхав до Києва та після одруження з українкою набув громадянства України.
Під час перевірки у свідоцтвах про народження «його» дітей прикордонники виявили підробки. Оригінальні дані у документах витравили хімічною речовиною, а зверху нанесли новий текст.
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