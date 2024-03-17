ГУР показало работу вертолетов Black Hawk, об уничтожении которых заявили рашисты

https://racurs.ua/n193426-gur-pokazalo-rabotu-vertoletov-black-hawk-ob-unichtojenii-kotoryh-zayavili-rashisty.html

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Міноборони рф заявило про знищення українського гелікоптера на прикордонні.

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Зокрема кажуть про Мі-8 або Black Hawk, який українському війську передали зі США.

Водночас в ГУР опублікували відео з американськими гелікоптерами, зазначивши, що вони «перебувають в чудовому робочому стані».