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ГУР показало работу вертолетов Black Hawk, об уничтожении которых заявили рашисты
ГУР показало работу вертолетов Black Hawk, об уничтожении которых заявили рашистыhttps://racurs.ua/n193426-gur-pokazalo-rabotu-vertoletov-black-hawk-ob-unichtojenii-kotoryh-zayavili-rashisty.htmlРакурс
Міноборони рф заявило про знищення українського гелікоптера на прикордонні.
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Зокрема кажуть про Мі-8 або Black Hawk, який українському війську передали зі США.
Водночас в ГУР опублікували відео з американськими гелікоптерами, зазначивши, що вони «перебувають в чудовому робочому стані».
Усі борти Black Hawk ГУР перебувають в чудовому робочому стані, їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання. Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера, слід менше зловживати спиртним, — повідомили у розвідці.
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