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Ракурс
ГУР показало работу вертолетов Black Hawk, об уничтожении которых заявили рашисты

ГУР показало работу вертолетов Black Hawk, об уничтожении которых заявили рашисты

17 мар 2024, 16:57
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Міноборони рф заявило про знищення українського гелікоптера на прикордонні.


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Зокрема кажуть про Мі-8 або Black Hawk, який українському війську передали зі США.

Водночас в ГУР опублікували відео з американськими гелікоптерами, зазначивши, що вони «перебувають в чудовому робочому стані».

Усі борти Black Hawk ГУР перебувають в чудовому робочому стані, їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання. Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера, слід менше зловживати спиртним, — повідомили у розвідці.

Источник: Ракурс


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