ГУР показало роботу гелікоптерів Black Hawk, про знищення яких заявили рашисти

https://racurs.ua/ua/n193426-gur-pokazalo-robotu-gelikopteriv-black-hawk-pro-znyschennya-yakyh-zayavyly-rashysty-video.html

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Міноборони рф заявило про знищення українського гелікоптера на прикордонні.

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Зокрема кажуть про Мі-8 або Black Hawk, який українському війську передали зі США.

Водночас в ГУР опублікували відео з американськими гелікоптерами, зазначивши, що вони «перебувають в чудовому робочому стані».