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ГУР показало роботу гелікоптерів Black Hawk, про знищення яких заявили рашисти
ГУР показало роботу гелікоптерів Black Hawk, про знищення яких заявили рашисти (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193426-gur-pokazalo-robotu-gelikopteriv-black-hawk-pro-znyschennya-yakyh-zayavyly-rashysty-video.htmlРакурс
Міноборони рф заявило про знищення українського гелікоптера на прикордонні.
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Зокрема кажуть про Мі-8 або Black Hawk, який українському війську передали зі США.
Водночас в ГУР опублікували відео з американськими гелікоптерами, зазначивши, що вони «перебувають в чудовому робочому стані».
Усі борти Black Hawk ГУР перебувають в чудовому робочому стані, їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання. Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера, слід менше зловживати спиртним, — повідомили у розвідці.
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