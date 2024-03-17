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В ДТП с маршруткой на Днепровщине погибли четыре человека, еще 12 - ранены

В ДТП с маршруткой на Днепровщине погибли четыре человека, еще 12 — ранены (ФОТО)

17 мар 2024, 19:38
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У Дніпропетровській області за фактом смертельної ДТП за участі маршрутного автобуса поліція відкрила кримінальне провадження. Внаслідок перекидання автобуса загинуло чотири пасажири, ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.


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ДТП сталася 17 березня близько 12.20 на трасі у Новомосковському районі. Попередньо встановлено, що 61-річний водій маршрутного таксі Mercedes Sprinter не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Зараз слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Водія мікроавтобуса затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Источник: Ракурс


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