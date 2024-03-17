47 бригада уничтожила БМП-3 и БТР россиян, пехота разбежалась по норам

https://racurs.ua/n193436-47-brigada-unichtojila-bmp-3-i-btr-rossiyan-pehota-razbejalas-po-noram-video.html

Ракурс

Головний удар росіяни спрямовують зараз на зону відповідальності 47 окремої механізованої бригади.

.

Штурмують піхотою цілодобово. Технікою — переважно зранку «по сірому».

З бронетехніки використовують БМП-3 та БТР, яка залишається на полі бою підбитою або знищеною. Віднедавна почали зʼявлятися також баггі. І це яскрава демонстрація того, що 47 ОМБр завдає росіянам великих втрат у техніці.

У цей час окупанти, як таргани, розбігаються в різні сторони та ховаються в норах. Але звідти вони вже не вилізуть ніколи.

На відео чергова провальна спроба штурму російських окупантів.