Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
47 бригада уничтожила БМП-3 и БТР россиян, пехота разбежалась по норам

47 бригада уничтожила БМП-3 и БТР россиян, пехота разбежалась по норам (ВИДЕО)

17 мар 2024, 21:21
999

Головний удар росіяни спрямовують зараз на зону відповідальності 47 окремої механізованої бригади.


.

Штурмують піхотою цілодобово. Технікою — переважно зранку «по сірому».

З бронетехніки використовують БМП-3 та БТР, яка залишається на полі бою підбитою або знищеною. Віднедавна почали зʼявлятися також баггі. І це яскрава демонстрація того, що 47 ОМБр завдає росіянам великих втрат у техніці.

У цей час окупанти, як таргани, розбігаються в різні сторони та ховаються в норах. Але звідти вони вже не вилізуть ніколи.

На відео чергова провальна спроба штурму російських окупантів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров