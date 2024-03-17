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Ракурс
47 бригада знищила БМП-3 та БТР росіян, піхота розбіглася по норах

47 бригада знищила БМП-3 та БТР росіян, піхота розбіглася по норах (ВІДЕО)

17 бер 2024, 21:21
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Головний удар росіяни спрямовують зараз на зону відповідальності 47 окремої механізованої бригади.


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Штурмують піхотою цілодобово. Технікою — переважно зранку «по сірому».

З бронетехніки використовують БМП-3 та БТР, яка залишається на полі бою підбитою або знищеною. Віднедавна почали зʼявлятися також баггі. І це яскрава демонстрація того, що 47 ОМБр завдає росіянам великих втрат у техніці.

У цей час окупанти, як таргани, розбігаються в різні сторони та ховаються в норах. Але звідти вони вже не вилізуть ніколи.

На відео чергова провальна спроба штурму російських окупантів.

Джерело: Ракурс


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