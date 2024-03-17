47 бригада знищила БМП-3 та БТР росіян, піхота розбіглася по норах

https://racurs.ua/ua/n193436-47-brygada-znyschyla-bmp-3-ta-btr-rosiyan-pihota-rozbiglasya-po-norah-video.html

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Головний удар росіяни спрямовують зараз на зону відповідальності 47 окремої механізованої бригади.

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Штурмують піхотою цілодобово. Технікою — переважно зранку «по сірому».

З бронетехніки використовують БМП-3 та БТР, яка залишається на полі бою підбитою або знищеною. Віднедавна почали зʼявлятися також баггі. І це яскрава демонстрація того, що 47 ОМБр завдає росіянам великих втрат у техніці.

У цей час окупанти, як таргани, розбігаються в різні сторони та ховаються в норах. Але звідти вони вже не вилізуть ніколи.

На відео чергова провальна спроба штурму російських окупантів.