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Ракурс
Российский Белгород очнулся от громких взрывов. Фото:

Российский Белгород проснулся от громких взрывов (ФОТО, ВИДЕО)

18 мар 2024, 10:20
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Обстріл Бєлгородської області розпочався з самого ранку, 18 березня.


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О 7.32 на території російського регіону оголосили ракетну небезпеку, а вже через деякий час в Бєлгороді почали лунати вибухи. Уламки падали на території промислової зони міста. Про це поінформували російські Telegram-канали.

Пабліки опублікували фото й відео в мережі. На них показані пошкоджені автомобілі та будинки. А міський голова Бєлгорода заявив про постраждалого, а також пошкодження житлової будівлі й суб'єкта господарювання.

Згодом Міністерство оборони росії похвалилося про «успішне» відбиття атаки. Окупанти заявляють, що їхня протиповітряна оборона нібито знищила 10 снарядів з реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire.

Нагадаємо, 15 березня працювала ППО. Російські окупанти заявили, що Збройні сили України атакували Бєлгород та область з реактивних систем RM-70 «Вампір».

Источник: Ракурс


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