У Бєлгороді через обстріл перервали голосування на так званих виборах президента

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Ракурс

Російський Бєлгород знову під обстрілами. У місті уранці 15 березня працювала ППО.

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У Міноборони рф заявили, що ЗСУ атакували місто й область з реактивних систем RM-70 «Вампір».

На вулиці Єсеніна горить автівка. Є дані про пошкодження ще кількох машин. Офіційних повідомлень про жертв поки що немає.

Учора, 14 березня, за даними російських медіа, у регіоні загинули двоє росіян і щонайменше 19 постраждали.

Росіяни заявили, що вранці 15 березня збили над Бєлгородською областю сім реактивних снарядів системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Під час обстрілу у Бєлгороді та оголосили повітряну тривогу. Як повідомили пропагандисти РИА Новости, через ракетну небезпеку люди, які прийшли проголосувати на виборах президента рф, залишили виборчу дільницю і спустилися в укриття.

Менш як за 15 хвилин повідомлення про ракетну небезпеку скасували і голосування продовжилося. При цьому в самому Бєлгороді, судячи з фотографій та відео місцевих мешканців, пошкоджено кілька машин та будинків. Щонайменше одне авто згоріло. Місцева влада про наслідки обстрілу поки не повідомляла.

«Ракурс» писав, що в останні дні атаки на Бєлгород та Бєлгородську область стали більш інтенсивними на тлі повідомлень про бої з формуваннями росіян, що воюють на боці ЗСУ у прикордонних районах регіону.

15 березня в Росії та на анексованих рф територіях України стартувало триденне голосування на виборах президента. Основний та останній день голосування — 17 березня.

Тим часом у прикордонних районах Бєлгородської та Курської областей триває операція підрозділів РДК, легіону «Свобода росії» та Сибірського батальйону, які воюють на стороні України.

На Бєлгородщині вивезли жителів прикордонного району на тлі обстрілів. До цього росдобровольці закликали евакуювати населення для проведення операції. Губернатор Бєлгородської області рф Гладков запевняє, що військ України на території регіону немає.