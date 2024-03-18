Правительство приняло план для Ukraine Facility. Фото: Денис Шмыгаль

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Кабінет міністрів України 18 березня ухвалив план для Ukraine Facility.

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Цей документ необхідний для реалізації чотирирічної програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу на 50 млрд євро. План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

В ухваленому документі містяться європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Також у плані для Ukraine Facility прописали наскрізні напрями як «зелений» перехід, цифровізація й євроінтеграція.

За словами Шмигаля, документ розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити Україну та наблизити членство в Європейському Союзі. Найближчим планом Київ передасть цей план на розгляд Єврокомісії.

Завдяки реалізації реформ плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, 28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024−2027 роки.