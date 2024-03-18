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Правительство приняло план для Ukraine Facility. Фото: Денис Шмыгаль
Кабмин принял план для Ukraine Facility — основу для получения 50 млрд от ЕСhttps://racurs.ua/n193451-kabmin-prinyal-plan-dlya-ukraine-facility-osnovu-dlya-polucheniya-50-mlrd-ot-es.htmlРакурс
Кабінет міністрів України 18 березня ухвалив план для Ukraine Facility.
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Цей документ необхідний для реалізації чотирирічної програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу на 50 млрд євро. План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
В ухваленому документі містяться європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Також у плані для Ukraine Facility прописали наскрізні напрями як «зелений» перехід, цифровізація й євроінтеграція.
За словами Шмигаля, документ розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити Україну та наблизити членство в Європейському Союзі. Найближчим планом Київ передасть цей план на розгляд Єврокомісії.
Завдяки реалізації реформ плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року, — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, 28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024−2027 роки.
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