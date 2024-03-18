Законопроект об увеличении ГПСУ на 15 тыс. человек внес в Раду Кабмин

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Раду подан законопроект об увеличении количества пограничников, фото: «FREEДОМ»
Законопроект об увеличении ГПСУ на 15 тыс. человек внес в Раду Кабминhttps://racurs.ua/n193463-zakonoproekt-ob-uvelichenii-gpsu-na-15-tys-chelovek-vnes-v-radu-kabmin.htmlРакурс
Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 11091 «Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України», який передбачає збільшення загальної чисельності ДПСУ на 15 тис. військовослужбовців.
.
Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, законопроект подається з огляду на нагальну необхідність:
- формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони;
- забезпечити готовність ДПСУ в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами ДПСУ на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...