Законопроект об увеличении ГПСУ на 15 тыс. человек внес в Раду Кабмин

В Раду подан законопроект об увеличении количества пограничников, фото: «FREEДОМ»

https://racurs.ua/n193463-zakonoproekt-ob-uvelichenii-gpsu-na-15-tys-chelovek-vnes-v-radu-kabmin.html

Ракурс

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 11091 «Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України», який передбачає збільшення загальної чисельності ДПСУ на 15 тис. військовослужбовців.

.

Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, законопроект подається з огляду на нагальну необхідність: