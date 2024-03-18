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Ракурс
До Ради подано законопроект про збільшення кількості прикордонників, фото: «FREEДОМ»

Законопроект про збільшення ДПСУ на 15 тис. осіб вніс до Ради Кабмін

18 бер 2024, 20:35
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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 11091 «Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України», який передбачає збільшення загальної чисельності ДПСУ на 15 тис. військовослужбовців.


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Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, законопроект подається з огляду на нагальну необхідність:

  • формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони;
  • забезпечити готовність ДПСУ в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами ДПСУ на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.

Джерело: Ракурс


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