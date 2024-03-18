Последствия «прилета» в белгородский завод «Энергомаш» попали на видео

Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия попадания в белгородский завод, скриншот видео
Последствия «прилета» в белгородский завод «Энергомаш» попали на видеоhttps://racurs.ua/n193464-posledstviya-prileta-v-belgorodskiy-zavod-energomash-popali-na-video.htmlРакурс
У російському Бєлгороді сьогодні, 18 березня, сталося влучання у цех заводу «Енергомаш».
.
Відповідні відео з’явилися у соцмережах. На одному з відео можна почути, що влучання сталося, коли лунала сирена протиповітряної оборони
Не виключено, що у цех заводу влучила ракета російської ППО. Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися фото виявлених у регіоні розгінних ступенів, які відстрілюють російські зенітні ракети від ЗРПК «Панцирь-С1».
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...