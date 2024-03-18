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Ракурс
Наслідки влучання у бєлгородський завод, скріншот відео

Наслідки «прильоту» у бєлгородський завод «Енергомаш» потрапили на відео

18 бер 2024, 21:07
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У російському Бєлгороді сьогодні, 18 березня, сталося влучання у цех заводу «Енергомаш».


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Відповідні відео з’явилися у соцмережах. На одному з відео можна почути, що влучання сталося, коли лунала сирена протиповітряної оборони

Не виключено, що у цех заводу влучила ракета російської ППО. Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися фото виявлених у регіоні розгінних ступенів, які відстрілюють російські зенітні ракети від ЗРПК «Панцирь-С1».

Джерело: Ракурс


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