Наслідки «прильоту» у бєлгородський завод «Енергомаш» потрапили на відео

Наслідки влучання у бєлгородський завод, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193464-naslidky-prylotu-u-bielgorodskyy-zavod-energomash-potrapyly-na-video.html

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У російському Бєлгороді сьогодні, 18 березня, сталося влучання у цех заводу «Енергомаш».

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Відповідні відео з’явилися у соцмережах. На одному з відео можна почути, що влучання сталося, коли лунала сирена протиповітряної оборони

Не виключено, що у цех заводу влучила ракета російської ППО. Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися фото виявлених у регіоні розгінних ступенів, які відстрілюють російські зенітні ракети від ЗРПК «Панцирь-С1».