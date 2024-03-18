Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Жители Херсонщины пытались разобрать найденный FPV-дрон, фото:

Трое жителей Херсонщины погибли, разбирая найденный FPV-дрон

18 мар 2024, 21:30
999

У Херсонській області у селі Львове на Бериславщині внаслідок спроби розібрати FPV-дрон загинули троє місцевих жителів.


.

Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас, — зазначив Прокудін. — Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

Очільник ОВА закликає бути обережними та не підбирати підозрілі предмети.

Відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію, — наголосив він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров