Трое жителей Херсонщины погибли, разбирая найденный FPV-дрон

Жители Херсонщины пытались разобрать найденный FPV-дрон, фото:

https://racurs.ua/n193465-troe-jiteley-hersonschiny-pogibli-razbiraya-naydennyy-fpv-dron.html

Ракурс

У Херсонській області у селі Львове на Бериславщині внаслідок спроби розібрати FPV-дрон загинули троє місцевих жителів.

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Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас, — зазначив Прокудін. — Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

Очільник ОВА закликає бути обережними та не підбирати підозрілі предмети.