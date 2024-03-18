Трое жителей Херсонщины погибли, разбирая найденный FPV-дрон

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Жители Херсонщины пытались разобрать найденный FPV-дрон, фото:
Трое жителей Херсонщины погибли, разбирая найденный FPV-дронhttps://racurs.ua/n193465-troe-jiteley-hersonschiny-pogibli-razbiraya-naydennyy-fpv-dron.htmlРакурс
У Херсонській області у селі Львове на Бериславщині внаслідок спроби розібрати FPV-дрон загинули троє місцевих жителів.
.
Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас, — зазначив Прокудін. — Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.
Очільник ОВА закликає бути обережними та не підбирати підозрілі предмети.
Відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію, — наголосив він.
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...