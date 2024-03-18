Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Жителі Херсонщини намагалися розібрати знайдений FPV-дрон

Троє жителів Херсонщини загинули, розбираючи знайдений FPV-дрон

18 бер 2024, 21:30
999

У Херсонській області у селі Львове на Бериславщині внаслідок спроби розібрати FPV-дрон загинули троє місцевих жителів.


.

Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас, — зазначив Прокудін. — Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

Очільник ОВА закликає бути обережними та не підбирати підозрілі предмети.

Відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів