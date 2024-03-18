Троє жителів Херсонщини загинули, розбираючи знайдений FPV-дрон

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Жителі Херсонщини намагалися розібрати знайдений FPV-дрон
Троє жителів Херсонщини загинули, розбираючи знайдений FPV-дронhttps://racurs.ua/ua/n193465-troie-jyteliv-hersonschyny-zagynuly-rozbyrauchy-znaydenyy-fpv-dron.htmlРакурс
У Херсонській області у селі Львове на Бериславщині внаслідок спроби розібрати FPV-дрон загинули троє місцевих жителів.
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Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас, — зазначив Прокудін. — Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.
Очільник ОВА закликає бути обережними та не підбирати підозрілі предмети.
Відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію, — наголосив він.
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