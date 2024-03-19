Линдси Грэм призвал ВРУ принять закон о мобилизации. Фото:

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Сенатор США Ліндсі Грем закликав Верховну Раду ухвалити новий закон про мобілізацію.

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Член Республіканської партії та американського Сенату вважає, що українські депутати повинні вдатися до «швидких законодавчих дій» у той час, коли законодавці США все ще не можуть ухвалити закон про допомогу Україні на 60 млрд дол. Грем вважає, що українці повинні йти у військо та воювати, попри те, чи отримуватиме Україна й у майбутньому допомогу від США. Про це пише видання Washington Post.

Що б ми не робили, ви повинні боротися. Незалежно від того, що ми робимо, ви воюєте за себе, — наголосив він.

Також Грем заявив, що необхідно зменшити призовний вік, бо ті, «хто має право служити в українській армії, приєднаються до неї».

Нагадаємо, 18 березня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки прискорить розгляд правок до законопроекту про мобілізацію. Очікується, що 19 березня нардепи опрацюють майже 1 тис. 300 правок.

Джерело: Washington Post