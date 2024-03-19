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Разрушение в результате обстрела. Фото: Селидовская МВА в Telegram
Оккупанты двумя ракетами С-300 атаковали Селидово, есть раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n193471-okkupanty-dvumya-raketami-s-300-atakovali-selidovo-est-ranenye-foto.htmlРакурс
Російська армія завдала ракетних ударів по Селидовому Донецької області.
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О 2.30 ночі 19 березня окупанти атакували приватний сектор міста зенітними ракетами С-300. Поранення дістали четверо цивільних, які перебували в себе вдома. Постраждалі троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що в поранених діагностували мінно-вибухові травми, забої, струс мозку та перелом ребер. Людям надали невідкладну медичну допомогу.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння та чотири автомобілі.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 14 березня в Сумській області за два дні зафіксували піврічну кількість обстрілів — в регіоні прогриміло 800 вибухів. Місцева влада заявила, що ворожа авіація почала частіше застосовувати керовані авіаційні бомби, втому числі й касетні.
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