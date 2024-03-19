Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: Селидівська МВА у Telegram

https://racurs.ua/ua/n193471-okupanty-vdaryly-dvoma-raketamy-s-300-po-selydovomu-ie-poraneni-foto.html

Ракурс

Російська армія завдала ракетних ударів по Селидовому Донецької області.

.

О 2.30 ночі 19 березня окупанти атакували приватний сектор міста зенітними ракетами С-300. Поранення дістали четверо цивільних, які перебували в себе вдома. Постраждалі троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що в поранених діагностували мінно-вибухові травми, забої, струс мозку та перелом ребер. Людям надали невідкладну медичну допомогу.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння та чотири автомобілі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 березня в Сумській області за два дні зафіксували піврічну кількість обстрілів — в регіоні прогриміло 800 вибухів. Місцева влада заявила, що ворожа авіація почала частіше застосовувати керовані авіаційні бомби, втому числі й касетні.