ССО уничтожили 10 единиц техники армии рф на Запорожье. Фото:

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Бійці Сил спеціальних операцій успішно попрацювали на Запорізькому напрямку.

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Один із підрозділів ССО дав бій окупантам на одній із ділянок фронту. Військовослужбовці за допомогою FPV-дронів спалили 10 одиниць російської важкої та автомобільної техніки. Про це командування Сил спеціальних операцій 19 березня повідомило у Telegram.

У ході бої було пошкоджено та знищено самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон», САУ 2С1 «Гвоздика», дві гаубиці Д-30 калібру 122-мм, бронетранспортер та п’ять одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни на Південному напрямку. По цій техніці та російському підрозділу, який хотів замінувати водойми в одному з населених пунктів, відпрацювали за допомогою ударних БПЛА.