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ССО уничтожили 10 единиц техники армии рф на Запорожье. Фото:
ССО превратили в хлам 10 единиц техники врага на Запорожье (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193472-sso-prevratili-v-hlam-10-edinic-tehniki-vraga-na-zaporoje-video.htmlРакурс
Бійці Сил спеціальних операцій успішно попрацювали на Запорізькому напрямку.
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Один із підрозділів ССО дав бій окупантам на одній із ділянок фронту. Військовослужбовці за допомогою FPV-дронів спалили 10 одиниць російської важкої та автомобільної техніки. Про це командування Сил спеціальних операцій 19 березня повідомило у Telegram.
У ході бої було пошкоджено та знищено самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон», САУ 2С1 «Гвоздика», дві гаубиці Д-30 калібру 122-мм, бронетранспортер та п’ять одиниць автомобільної техніки.
Нагадаємо, оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни на Південному напрямку. По цій техніці та російському підрозділу, який хотів замінувати водойми в одному з населених пунктів, відпрацювали за допомогою ударних БПЛА.
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