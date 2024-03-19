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Ракурс
ССО знищили 10 одиниць техніки армії рф на Запоріжжі. Фото:

ССО перетворили на мотлох 10 одиниць техніки ворога на Запоріжжі (ВІДЕО)

19 бер 2024, 09:49
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Бійці Сил спеціальних операцій успішно попрацювали на Запорізькому напрямку.


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Один із підрозділів ССО дав бій окупантам на одній із ділянок фронту. Військовослужбовці за допомогою FPV-дронів спалили 10 одиниць російської важкої та автомобільної техніки. Про це командування Сил спеціальних операцій 19 березня повідомило у Telegram.

У ході бої було пошкоджено та знищено самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон», САУ 2С1 «Гвоздика», дві гаубиці Д-30 калібру 122-мм, бронетранспортер та п’ять одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни на Південному напрямку. По цій техніці та російському підрозділу, який хотів замінувати водойми в одному з населених пунктів, відпрацювали за допомогою ударних БПЛА.

Джерело: Ракурс


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