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Во время псевдовыборов в рф крупнейшими донаторами на беспилотники для ГУР были граждане россии

Во время псевдовыборов в рф крупнейшими донаторами на беспилотники для ГУР были граждане россии

21 мар 2024, 14:24
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Українська розвідка заявила, що під час псевдовиборів у рф найбільшими донаторами на безпілотники «Сич» для підрозділів ГУР виявились громадяни росії.


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За чотири дні до міжнародної волонтерської акції, яку проводить телеканал Freedom, долучилося майже 3 тисячі людей. З них ― 1 538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували QR-код з екранів телевізорів та гаджетів.

Пік донатів, кажуть у ГУР, припав саме так звані вибори. Росіяни кидали на дрони долари і євро. До збору також долучились українці з-за кордону, а також громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

Источник: Ракурс


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